"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Кунцево" реконструируют в досуговый центр

В кинотеатре "Кунцево" идет масштабная реконструкция. Он превратится в культурно-досуговый центр: в помещениях расположатся тренажерный зал, библиотека, комната матери и ребенка, а также кафе.

В многофункциональном зрительном зале можно будет не только смотреть кино, но и проводить концерты и другие мероприятия. В порядок приводят и фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".