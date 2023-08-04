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"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Кунцево" реконструируют в досуговый центр

"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Кунцево" реконструируют в досуговый центр

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В кинотеатре "Кунцево" идет масштабная реконструкция. Он превратится в культурно-досуговый центр: в помещениях расположатся тренажерный зал, библиотека, комната матери и ребенка, а также кафе.

В многофункциональном зрительном зале можно будет не только смотреть кино, но и проводить концерты и другие мероприятия. В порядок приводят и фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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