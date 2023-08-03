ВС РФ заняли более выгодные позиции на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска продолжили продвигаться на купянском направлении и смогли занять более выгодные позиции. Министерство обороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине, опубликовав ежедневную сводку в своем официальном телеграм-канале.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка ЛНР", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ отразили атаку украинских подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР. Кроме того, российская армия ударила по вражеским войскам в районе населенных пунктов Котляровка, Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, а также недалеко от Стельмаховки в ЛНР.

По информации министерства, только за сутки противник потерял до 150 бойцов, три автомобиля, две ББМ, гаубицу Д-30 и установку Krab иностранного выпуска.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, они являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск. Он уточнил, что Клещеевка находится под контролем российских сил, однако ВСУ заняли часть высот в районе населенного пункта.

До этого группировка войск "Центр" сорвала пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Также в ЛНР в ходе ведения активной обороны подразделения ВС РФ захватили семь опорных пунктов украинских сил при поддержке авиации и артиллерии.



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