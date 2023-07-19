Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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"Мой район. Навигатор": реставрацию усадьбы Покровское-Стрешнево завершат в 2023 году

"Мой район. Навигатор": реставрацию усадьбы Покровское-Стрешнево завершат в 2023 году

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По количеству городских усадеб Москва – лидер среди европейских столиц. Это объекты культурного наследия, которые реставрируют и снова открывают для посещения.

Так, в Москве восстанавливают ограду конца 19 века, которая входит в ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево. Специалисты приведут в порядок кровлю, окна и двери, а также смонтируют архитектурно-художественную подсветку. Завершат реставрацию в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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