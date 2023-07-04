Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:30

Город

"Мой район. Навигатор": скульптуры быков вернутся в "Мясную промышленность" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": скульптуры быков вернутся в "Мясную промышленность" на ВДНХ

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

На юге Москвы закончили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

Фестиваль "Автокультура" прошел в "Музеоне"

Российская креативная неделя стартовала в столице

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Быков с павильона "Мясная промышленность" возвращают на ВДНХ. В здании еще идут работы. Но монументы снаружи уже можно посмотреть.

Оригинальные скульптуры, которые стали символами выставки, были давно утрачены. Новые восстанавливали по фотографиям. Два быка охраняют вход в павильон, еще четыре головы расположены на фасаде павильона, а на крыше – известная композиция "Боец с быком", которая напоминает о подвиге Геракла. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика