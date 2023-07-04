"Мой район. Навигатор": скульптуры быков вернутся в "Мясную промышленность" на ВДНХ

Быков с павильона "Мясная промышленность" возвращают на ВДНХ. В здании еще идут работы. Но монументы снаружи уже можно посмотреть.

Оригинальные скульптуры, которые стали символами выставки, были давно утрачены. Новые восстанавливали по фотографиям. Два быка охраняют вход в павильон, еще четыре головы расположены на фасаде павильона, а на крыше – известная композиция "Боец с быком", которая напоминает о подвиге Геракла. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".