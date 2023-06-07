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"Мой район. Навигатор": в Москве открыли обновленный павильон Московского транспорта

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли обновленный павильон Московского транспорта

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Обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала. Посетители смогут принять участие в профильных мастер-классах, а еще увидеть транспортные объекты с высоты птичьего полета в виртуальном виде.

Историки и экскурсоводы расскажут о том, как развивался столичный транспорт, вспомнят легенды, связанные с ним, и обсудят будущие проекты. Для старшеклассников и студентов запланирована особая программа.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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