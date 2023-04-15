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"Мой район. Навигатор": реконструкцию развязки на Липецкой улице завершат до конца года

"Мой район. Навигатор": реконструкцию развязки на Липецкой улице завершат до конца года

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Сергей Собянин поручил ускорить процесс реконструкции развязки на пересечении автомобильного кольца МКАД и Липецкой улицы. Его завершат до конца 2023 года.

Изначально достроить этот участок планировали в следующем году. На сегодняшний день строительство идет круглосуточно. На данном участке возведут семь путепроводов, тоннель и съезды. Новая развязка улучшит ситуацию на магистрали.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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