Четверть россиян тратит основную часть дохода на еду – исследование

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Каждый шестой житель России (17%) в прошлом году испытывал нехватку средств на покупку еды или одежды и обуви. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики.

Тем не менее, согласно результатам последнего опроса, наблюдается положительная динамика в сравнении с предыдущими годами. К примеру, в 2019 году на нехватку денег на еду жаловались почти в два раза больше людей – 7%, на обувь и одежду – 16%.

Около 10% участников нового исследования сообщили, что тратят на продукты почти все деньги из семейного бюджета, еще 15% тратят на еду порядка 2/3 дохода. Однако в 2021 году эти показатели были выше – 11% и 20% соответственно.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что высокий показатель трат на питание является сугубо российской спецификой, так как структура расходов в РФ отличается от стран Европы и США.

"У нас многие граждане имеют свои квартиры, транспорт не слишком дорогой, а в других странах две трети расходов – это оплата аренды жилья и коммунальных услуг, но на питание там тратится значительно меньше", – сообщила она.

Она добавила, что в последние годы в России выросла господдержка наиболее уязвимых слоев населения. Об этом также упомянул доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

"У государства сейчас большая программа помощи малоимущим, многодетным семьям и другим незащищенным слоям. Но последние годы отличались значительными потрясениями, вспомним и пандемию, и СВО", – рассказал он.

Кульбака заявил, что доля бедных в стране уменьшается, однако при этом становится меньше и доля среднего класса, поскольку государство стало поддерживать его в гораздо меньшей степени.

Ранее СМИ сообщали о том, что реальные доходы граждан России в 2023 году могут вырасти на 3%, однако это не позволит им вернуться к допандемийному уровню.

До этого в Государственной думе объяснили причины предстоящего роста зарплат россиян. Так, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, экономика России стала стабильной после введения санкций. Именно поэтому прогнозируется увеличение зарплат.

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

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