Путин обсудил с Мутко льготное приобретение вторичного жилья

Фото: depositphotos/.shock

Владимир Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Виталием Мутко вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке, сообщает РИА Новости.

По мнению российского лидера, введение льгот будет стимулировать строительную отрасль в стране.

"Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", – подчеркнул президент.

Мутко в ответ заметил, что цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном, поэтому такое жилье предпочтительнее для покупки среди россиян.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, как можно сделать жилье для россиян более доступным. Эксперт уверен, что без повышения доходов жителей России ничего не получится.

Прокофьев объяснил, что человек не будет вкладываться в работу, если у него нет хорошего жилья и одежды. В таком случае никакие инвестиции в производство не исправят ситуацию. Специалист также обратил внимание на то, что повышение зарплат в стране зависит от приоритетов, которые расставляет кабмин. Именно правительство определяет приоритетные направления развития, пояснил он.

В России расширят условия предоставления ипотеки по льготным программам. Согласно обновленным правилам, родители с детьми-инвалидами смогут получить одобрение по семейному ипотечному кредиту на покупку вторичного жилья, если в регионе не осуществляется возведение многоквартирных домов.



В Москве за год подешевело съемное жилье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!