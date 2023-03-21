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21 марта, 22:45

Общество

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали потепление во второй половине недели

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали потепление во второй половине недели

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Во второй половине недели метеорологи пообещали москвичам потепление, которое невозможно будет не заметить. Воздух прогреется до 12 градусов, но будет пасмурно и иногда пройдут небольшие дожди.

Вслед за календарной наступила и астрономическая весна. Ее приход ознаменовал День весеннего равноденствия. Теперь продолжительность светового дня увеличивается еще стремительнее. Синоптики заявили, что кратковременные эпизоды похолодания и осадков москвичей еще ждут в конце марта и начале апреля. Но непогода вернется только на несколько дней.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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