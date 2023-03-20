Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 22:35

Город

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД могут запустить в мае

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД могут запустить в мае

"Мой район. Навигатор": Собянин пригласил москвичей на общегородской субботник

Новости часа: годовая инфляция в РФ будет ниже 4% в ближайшие месяцы

Фотовыставка "Крымская весна. 9 лет мы вместе" открылась в Москве

Собянин: в Москве благоустроят более 160 школ и детских садов к 1 сентября

Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Новости часа: заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Собянин: филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Новости часа: страны ЕС договорились направить Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Столичный трафик в вечерний час пик составил 9 баллов 20 марта

Из Текстильщиков в Печатники без затруднений на Волгоградском проспекте. Автомобилисты на юго-востоке Москвы совсем скоро будут экономить в пути между районами до 14 минут благодаря южному участку МСД. Его строительство находится на финишной прямой.

В данный момент рабочие выполняют одну из самых сложных задач в Печатниках – строят дорогу от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Специалисты прокладывают инженерные коммуникации: кабельные линии, дождевую канализацию и монтируют освещение. По проекту на этом участке появятся 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады и подземный пешеходный переход. Движение на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют запустить уже в мае.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городстроительстводорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика