"Мой район. Навигатор": южный участок МСД могут запустить в мае

Из Текстильщиков в Печатники без затруднений на Волгоградском проспекте. Автомобилисты на юго-востоке Москвы совсем скоро будут экономить в пути между районами до 14 минут благодаря южному участку МСД. Его строительство находится на финишной прямой.

В данный момент рабочие выполняют одну из самых сложных задач в Печатниках – строят дорогу от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Специалисты прокладывают инженерные коммуникации: кабельные линии, дождевую канализацию и монтируют освещение. По проекту на этом участке появятся 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады и подземный пешеходный переход. Движение на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют запустить уже в мае.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".