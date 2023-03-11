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Транспорт

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД готов более чем на 50%

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД готов более чем на 50%

"Мой район. Навигатор": южный участок МСД готов на 50%

"Мой район. Навигатор": южный участок на МСД готов больше чем наполовину

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На Московском скоростном диаметре больше чем наполовину готов южный участок. Это важнейшая магистраль, которая разгрузит десятки районов. В целом по МСД москвичи смогут пересечь всю столицу за 40 минут по бессветофорной дороге, не заезжая в центр города, а так же не пользуясь МКАД и Третьим транспортным кольцом.

С каждым днем строители приближают это событие. Сейчас активные работы идут на отрезке от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Сложность этого участка заключается в том, что его большая часть будет проходить по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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