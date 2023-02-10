"Мой район. Навигатор": Собянин анонсировал открытие БКЛ столичного метро

Сергей Собянин анонсировал открытие БКЛ столичного метро. Она станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире, ее длина – 70 километров. С БКЛ можно будет делать пересадки на 11 линий московского метрополитена, а также на станции МЦК и МЦД.

Большую кольцевую линию начали строить в конце 2011 года. Работы изначально разбили на несколько участков. В 2018 году открылась одна из первых станций – "ЦСКА" на Ходынском поле. Затем построили "Хорошевскую", "Деловой центр", "Петровский парк" и "Шелепиху". В 2021 году открыли одновременно десять новых станций – такого не случалось с момента появления московского метро.

Мэр столицы пригласил Владимира Путина на торжественное открытие Большой кольцевой линии в ходе рабочей встречи в Кремле. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".