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28 января, 17:40

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"Мой район. Навигатор": эскалаторы на Воробьевых горах установили рекорд по "пробегу"

"Мой район. Навигатор": эскалаторы на Воробьевых горах установили рекорд по "пробегу"

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Подъемники на эскалаторной галерее на Воробьевых горах проехали около двух тысяч километров за месяц.

Галерея теперь является как транспортным, так и туристическим объектом. В настоящее время путь до МГУ от станции метро "Воробьевы горы" пешком составляет 15 минут, раньше он занимал порядка 40 минут.

Туристов смотровая площадка на крыше галереи привлекает прекрасным видом на Москву-реку и спорткомплекс "Лужники".

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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