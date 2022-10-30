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"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на реконструкцию

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на реконструкцию

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"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября

С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии столичного метро. Отрезок ветки от "Автозаводской" до станции "Орехово" будет закрыт для пассажиров около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.

Планов много: на закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. В частности, там уложат специальные блоки, которые погасят вибрацию. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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