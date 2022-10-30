08:40Город
"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на реконструкцию
С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии столичного метро. Отрезок ветки от "Автозаводской" до станции "Орехово" будет закрыт для пассажиров около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.
Планов много: на закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. В частности, там уложат специальные блоки, которые погасят вибрацию. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор