"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на реконструкцию

С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии столичного метро. Отрезок ветки от "Автозаводской" до станции "Орехово" будет закрыт для пассажиров около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.

Планов много: на закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. В частности, там уложат специальные блоки, которые погасят вибрацию. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".