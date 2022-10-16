16 октября, 20:10Город
"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею откроют на Воробьевых горах
У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина, когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея.
Кроме того, когда галерея будет введена в эксплуатацию, студенты МГУ смогут в два раза быстрее добираться до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно туристическое место.
В настоящее время в галерее специалисты уже укрепили грунт, установили три эскалатора, также они приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию.
Эскалаторную галерею украсят витражи. Всего остеклят более одной тысячи квадратных метров. На крыше вестибюля появятся смотровая площадка, ресторан и сувенирная лавка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.