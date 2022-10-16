"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею откроют на Воробьевых горах

У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина, когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея.

Кроме того, когда галерея будет введена в эксплуатацию, студенты МГУ смогут в два раза быстрее добираться до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно туристическое место.

В настоящее время в галерее специалисты уже укрепили грунт, установили три эскалатора, также они приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию.

Эскалаторную галерею украсят витражи. Всего остеклят более одной тысячи квадратных метров. На крыше вестибюля появятся смотровая площадка, ресторан и сувенирная лавка.

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