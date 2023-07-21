"Юмор на все времена": Татьяна Пельтцер

Героиня выпуска – народная артистка СССР Татьяна Ивановна Пельтцер. Себя она называла "счастливой старухой", ведь основу фильмографии составляют картины, где она либо мать, либо бабушка, либо няня.

Как сложилось, что у актрисы не было вообще никакого актерского образования? Почему в детстве ей доверяли играть преимущественно мальчишек? С кем она дружила и кого ненавидела? И почему перед спектаклем со всеми ругалась? Об этом – в программе "Юмор на все времена".