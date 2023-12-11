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11 декабря, 10:05

Культура

"Тайны нашей эстрады": как Манана Тодадзе завоевала свое место в ансамбле "Иверия"

"Тайны нашей эстрады": как Манана Тодадзе завоевала свое место в ансамбле "Иверия"

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Слава грузинского ансамбля "Иверия" гремела на весь СССР. Но судьба ВИА могла сложиться совсем иначе, если бы в коллектив не пришла юная солистка Манана Тодадзе.

Как в репертуар "Иверии" попадали композиции из зарубежных рок-опер? Почему не стоит надеяться лишь на фортуну? И что в голосе Мананы Тодадзе пробило руководителя ансамбля на слезы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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