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14 ноября, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": второе дыхание ВИА "Веселые ребята"

"Тайны нашей эстрады": второе дыхание ВИА "Веселые ребята"

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Этот музыкальный коллектив своей первой же пластинкой устроил революцию в СССР. Ансамбль "Веселые ребята" играл фактически рок-музыку, при этом он вписывался в формат советской эстрады. Но в определенный момент популярный коллектив оказался на грани распада.

Почему ансамбль решил позаимствовать имя у популярной комедии? Как коллективу удавалось пополнять репертуар западными хитами в обход цензуры? За что музыканты решили сместить того, кто сделал их звездами? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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