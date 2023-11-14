"Тайны нашей эстрады": второе дыхание ВИА "Веселые ребята"

Этот музыкальный коллектив своей первой же пластинкой устроил революцию в СССР. Ансамбль "Веселые ребята" играл фактически рок-музыку, при этом он вписывался в формат советской эстрады. Но в определенный момент популярный коллектив оказался на грани распада.

Почему ансамбль решил позаимствовать имя у популярной комедии? Как коллективу удавалось пополнять репертуар западными хитами в обход цензуры? За что музыканты решили сместить того, кто сделал их звездами? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".