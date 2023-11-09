Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 10:55

Культура

"Тайны кино": "Восхождение", "Белорусский вокзал", "Экипаж"

"Тайны кино": "Восхождение", "Белорусский вокзал", "Экипаж"

Театр на Малой Ордынке представил музыкальный спектакль "Человек – амфибия"

Концерт "Мы вместе" прошел во Дворце культуры "Губкинец" в Москве

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

"Тайны кино": как лучшие режиссеры страны экранизировали произведения Веры Пановой

"Тайны нашей эстрады": "Звезды и в сердце моем"

Спектакль "Бременские музыканты" поставили в Театре имени Моссовета

Пушкинский музей покажет выставку "Испанская коллекция"

Билеты на балет "Щелкунчик" можно купить по "Пушкинской карте" 8 ноября

В СССР не было высшего учебного заведения, в котором учили бы на кинокомпозиторов. Предполагалось, что любой выпускник консерватории в состоянии сочинить музыку для экрана.

Другое дело, что в среде самих композиторов кино считалось низким жанром, а работать туда шли или из большой любви к кинематографу, или же от безденежья. Вот и Альфреду Шнитке в какой-то момент жизни просто понадобился стабильный заработок.

Какие жизненные обстоятельства заставили Шнитке прийти в кино? Почему Александр Митта так полюбил работать с этим композитором? Что связывает Шнитке с картиной "Белорусский вокзал"? И как для него киномузыка из вынужденной работы превратилась в дело жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика