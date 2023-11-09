"Тайны кино": "Восхождение", "Белорусский вокзал", "Экипаж"

В СССР не было высшего учебного заведения, в котором учили бы на кинокомпозиторов. Предполагалось, что любой выпускник консерватории в состоянии сочинить музыку для экрана.

Другое дело, что в среде самих композиторов кино считалось низким жанром, а работать туда шли или из большой любви к кинематографу, или же от безденежья. Вот и Альфреду Шнитке в какой-то момент жизни просто понадобился стабильный заработок.

Какие жизненные обстоятельства заставили Шнитке прийти в кино? Почему Александр Митта так полюбил работать с этим композитором? Что связывает Шнитке с картиной "Белорусский вокзал"? И как для него киномузыка из вынужденной работы превратилась в дело жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".