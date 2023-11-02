Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 10:50

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Все сможем вместе мы". Брутальные тайны мужских дуэтов

"Тайны нашей эстрады": "Все сможем вместе мы". Брутальные тайны мужских дуэтов

Московская кинокомиссия согласовала съемки почти 500 проектов с начала года

Заслуженная артистка РФ Мария Кнушевицкая отпраздновала свое 90-летие

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Новости часа: расписание поездов на МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября

"Сити": три лучших спектакля к 200-летию Александра Островского

"Вот это любовь": Иннокентий Смоктуновский и Суламифь Кушнир

"Вот это любовь": Ефим Копелян и Людмила Макарова

"Вот это любовь": Иван Пырьев и Лионелла Скирда

"Вот это любовь": Татьяна Доронина и Эдвард Радзинский

Их голоса сливались в унисон, а характеры вступали в конфликт. Им приходилось все делить пополам – и любовь, и песню, и славу. Но зрители видели только брутальный мужской дуэт, даже не догадываясь, какие страсти кипят в этих суровых сердцах.

Кому советская эстрада обязана модой на дуэты тенора и баритона? Почему петь вдвоем было в десятки раз сложнее? И какие тайны скрывали от зрителей веселые улыбки любимцев публики?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика