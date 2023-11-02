"Тайны нашей эстрады": "Все сможем вместе мы". Брутальные тайны мужских дуэтов

Их голоса сливались в унисон, а характеры вступали в конфликт. Им приходилось все делить пополам – и любовь, и песню, и славу. Но зрители видели только брутальный мужской дуэт, даже не догадываясь, какие страсти кипят в этих суровых сердцах.

Кому советская эстрада обязана модой на дуэты тенора и баритона? Почему петь вдвоем было в десятки раз сложнее? И какие тайны скрывали от зрителей веселые улыбки любимцев публики?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".