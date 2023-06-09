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Культура

"Тайны нашей эстрады": песни на стихи Николая Рубцова

"Тайны нашей эстрады": песни на стихи Николая Рубцова

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Николай Рубцов был далек от мира большой эстрады и при жизни так и не услышал со сцены песен на свои стихи. В них было столько добра, тепла и света, что никто и представить себе не мог, какая горькая судьба досталась их автору.

Как бывший детдомовец отказался от тихого семейного счастья? Почему последняя любовь поэта стала для него роковой? И благодаря кому о Рубцове узнала эстрадная богема? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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