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"Мой район. Навигатор": художественная выставка "Арт-моссфера" открылась в столице
В столице открылась биеннале уличного искусства "Арт-моссфера", которую раз в два года организует Центр современного искусства "Винзавод".
В этот раз впервые экспозиция из граффити и инсталляций занимает не только пространство "Винзавода", но и весь арт-квартал. В том числе набережную Яузы, Таможенный мост, скверы и крыши. Тема биеннале звучит как "Община: Партнерство-Коллективность-Утопия".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор