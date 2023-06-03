"Мой район. Навигатор": художественная выставка "Арт-моссфера" открылась в столице

В столице открылась биеннале уличного искусства "Арт-моссфера", которую раз в два года организует Центр современного искусства "Винзавод".

В этот раз впервые экспозиция из граффити и инсталляций занимает не только пространство "Винзавода", но и весь арт-квартал. В том числе набережную Яузы, Таможенный мост, скверы и крыши. Тема биеннале звучит как "Община: Партнерство-Коллективность-Утопия".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".