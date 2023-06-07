Китайские фильмы планируют начать показывать в кинотеатрах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Китайские фильмы хотят начать показывать в столичных кинотеатрах в рамках развития культурного сотрудничества между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Москино" Наталью Мокрицкую.

"Китайские коллеги показывали российское кино. И оно пользуется большим успехом. <...> И мы поворачиваем эту историю и хотим показывать китайское кино. Тем более в сегодняшней ситуации, когда нам не хватает зрелищного кино", – отметила она.

Глава "Москино" подчеркнула, что китайские фильмы стали визитной карточкой культуры страны. По словам Мокрицкой, китайским зрителям всегда нравились советские кинокартины, а власти поставляли их в страну постоянно.

Однако в России знакомы только с авторским сегментом китайского кино, поскольку он начал возникать на международных фестивалях в 1980-х, 1990-х и в начале 2000-х годов, уточнила она. Мокрицкая полагает, что на сегодняшний день китайское кино развивается.

"На протяжении многих лет проходили недели российского и китайского кино. В Пекине и других крупных городах провинций показывали наше кино. <...> К сожалению, с пандемией эта инициатива заглохла. Сегодня "Московское кино" возобновляет эту традицию", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что летние кинотеатры откроются в восьми столичных парках в этом сезоне. Гости смогут посмотреть мультипликационные ленты, картины российских и советских режиссеров. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.

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