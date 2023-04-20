Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Ситцевые песни" хора имени Митрофана Пятницкого

"Тайны нашей эстрады": "Ситцевые песни" хора имени Митрофана Пятницкого

"Актуальный репортаж": Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может быть его братом

"Тайны кино": "Зеркало", "Безымянная звезда", "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Свыше 21 тыс волонтеров участвуют в культурной жизни Москвы – Сергунина

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину

Детективный сериал "Отправление" вышел на стриминговых площадках

"Звезды советского экрана": лучшие советские мюзиклы

"Тайны кино": "Дерсу Узала"

"Тайны нашей эстрады": три мелодии для одной любви Расула Гамзатова

В Советском Союзе народные песни всегда были в почете, а потому и с эстрады звучали часто. Лучшим в этом жанре считался русский хор имени Пятницкого. Но гладким путь прославленного коллектива не был никогда.

Что завещал Митрофан Пятницкий своим наследникам? Как Иосиф Сталин повлиял на судьбу крестьянского хора? И каких перемен потребовало время от носителей традиций "ситцевого искусства"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика