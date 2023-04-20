"Тайны нашей эстрады": "Ситцевые песни" хора имени Митрофана Пятницкого

В Советском Союзе народные песни всегда были в почете, а потому и с эстрады звучали часто. Лучшим в этом жанре считался русский хор имени Пятницкого. Но гладким путь прославленного коллектива не был никогда.

Что завещал Митрофан Пятницкий своим наследникам? Как Иосиф Сталин повлиял на судьбу крестьянского хора? И каких перемен потребовало время от носителей традиций "ситцевого искусства"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".