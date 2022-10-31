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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Хочу постичь я высоту..."

"Тайны нашей эстрады": "Хочу постичь я высоту..."

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Этот певец имел все данные, чтобы покорить большую эстраду, но к признанию шел долго и упорно. На тернистом пути удача не раз улыбалась Александру Серову, только однажды, в самый важный момент, решила от него отвернуться.

С кого брал пример юный музыкант из села Ковалевка? Как Александр Серов получил первое неофициальное звание? И чем закончился зарубежный вояж "русского Тома Джонса"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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