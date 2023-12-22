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22 декабря, 17:00

Культура

"Вот это любовь": Алексей Жарков и Любовь Кузнецова

"Вот это любовь": Алексей Жарков и Любовь Кузнецова

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Любовь Кузнецова с интересом разглядывала сценические наряды в костюмерном цехе театра Ермоловой. Она – стюардесса – попала сюда случайно: между рейсами зашла на работу к подружке-костюмерше. Та предложила пройти в зрительный зал и посмотреть спектакль. Шло уже второе отделение, когда на сцене вдруг появился герой, за которым было очень интересно наблюдать. Подвижный, эмоциональный, напряженный, – актер Алексей Жарков.

После спектакля он заглянул в костюмерную и на пороге буквально столкнулся с Любой, которая уже уходила. Алексею хватило нескольких секунд, чтобы понять – девушка интересная. Тем же вечером Люба узнала от подруги, что Алексей Жарков попросил ее номер телефона.

Какие сюрпризы устраивал Алексей Жарков Любови Кузнецовой? Когда влюбленные начали задумываться о свадьбе? Об этом – в программе "Вот это любовь".

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