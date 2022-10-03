"Вот это любовь": Валентина Серова и Константин Симонов

Выходя на сцену тетра "Ленком", Валентина Серова каждый вечер в первом ряду замечала одну и ту же картину: восторженный молодой человек с огромным букетом цветов. Позже из этого букета она неизменно доставала записку: "С любовью, Константин Симонов". В то время актрисе было не до него. Она тяжело переживала гибель супруга – летчик-испытатель разбился во время одного из полетов.

И все же этого поклонника она запомнила. А вскоре была удивлена, когда его привел в театр режиссер и представил, как талантливого, начинающего драматурга. Вскоре Константин признался Валентине: он влюбился в нее с первого взгляда: поджидал ее после репетиций у служебного входа, провожал до дома. Валентина привыкла к его присутствию рядом, а однажды пригласила к себе домой на чашку чая. Потом весь вечер актриса умилялась, как быстро мужчина нашел общий язык с ее маленьким сыном. Это растопило ее сердце.

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