"Вот это любовь!": Наталья Варлей и Владимир Тихонов

1967 год. В Московском Доме кино прошла громкая премьера. Весь столичный бомонд собрался, чтобы увидеть новую комедию Леонида Гайдая – "Кавказская пленница". Среди приглашенных оказался актер Вячеслав Тихонов со своим сыном Владимиром. После показа их усадили за один стол с Натальей Варлей.

Пока отец галантно ухаживал за девушкой, подливая ей шампанское, Владимир, как завороженный, ее рассматривал. Миниатюрная, с огоньком в глазах и игривой стрижкой она тут же запала в его сердце. Об этом – в программе "Вот это любовь!".