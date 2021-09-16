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Культура

11:45

"Вот это любовь!": Надежда Румянцева и Вилли Хштоян

культура видео

Дипломат Вилли Хштоян по дороге к друзьям еще на лестнице услышал громкий, заливистый смех. А когда вошел в квартиру, увидел ту саму обладательницу звонкого голоса. Миниатюрная блондинка ростом всего 151 сантиметр с распахнутыми глазами и обезоруживающей улыбкой. "Надя", – весело представилась она и протянула руку.

К тому моменту Надю знал весь Советский Союз. Актрису Надежду Румянцеву восторженные зрители носили на руках в буквальном смысле. После триумфа фильмов "Неподдающиеся", "Девчата" и "Королева бензоколонки" это было не удивительно.

Кто-то называл ее "Чаплином в юбке", кто-то – "русской Джульеттой Мазиной". Она дарила людям смех и на экране, и в жизни. Вот и в тот вечер Надя, как обычно, была в центре внимания: сыпала шутками, травила байки, рассказывала анекдоты. Вилли был очарован. А когда вечер закончился, он предложил ее проводить. Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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