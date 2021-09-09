"Вот это любовь!": Екатерина Васильева и Сергей Соловьев

Они познакомились во ВГИКе. Студент режиссерской мастерской Сергей Соловьев искал героиню для своего дипломного спектакля и отправился на актерский факультет. Там он и увидел ее. На подоконнике сидела высокая, стройная, короткостриженная девушка. Она бесстрашно свесила ноги из окна на улицу, держала сигарету в зубах и задумчиво смотрела в даль.
Соловьев был покорен. Каково же было его удивление, когда он узнал, что студентка по имени Катя Васильева, на факультете считается бесперспективной. Педагоги в голос твердили: она некрасивая, а характер так вообще –"оторви и выбрось". Но именно эта свобода и раскрепощенность понравилась Соловьеву.
Кате тоже приглянулся молодой и талантливый парень. Она решила ему показать свой самостоятельный отрывок из чеховского "Иванова" и Соловьев был поражен: у нее великое актерское будущее. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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