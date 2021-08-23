"Вот это любовь!": Людмила Гурченко и Константин Купервейс

1973 год. Сборный концерт в доме культуры. За кулисами толпятся звезды, среди которых Людмила Гурченко. Она в приподнятом настроении болтает с подругой-актрисой и бросает шутку: "Сейчас пойду по коридору, первый, кого встречу – будет моим мужем!". Заканчивает фразу, уходит. Через пару минут Гурченко возвращается и докладывает: "Встретила музыканта, Костю Купервейса!".

Для самого Константина эта встреча со знаменитой актрисой была полной неожиданностью – безусловно, приятной. Знаменитая Гурченко подошла к нему, мило улыбнулась и пригласила как-нибудь поужинать вместе. Об этом – в программе "Вот это любовь!".