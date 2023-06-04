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Культура

"В главной роли": Виктория Токарева

"В главной роли": Виктория Токарева

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"Твоя сила в деталях" – сказал юной Виктории Токаревой писатель Владимир Войнович. И две странички превратились в 42, а потом и в фильм "Урок литературы". Так юная писательница стала еще и киносценаристом.

Как безудержные рыдания и Сергей Михалков помогли ей стать студенткой ВГИКа, а уроки музыки найти мужа? Почему для Георгия Данелии так было важно, что Виктория умеет печатать на машинке? А для Владимира Грамматикова – самым значимым оказалось ее дружеское внимание? И кто в семье Токаревой считает, что ногами можно заработать гораздо больше, чем головой?

Об этом – в программе "В главной роли".

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