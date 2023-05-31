Церемония вручения премии "Золотой хит" пройдет в Москве 15 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония вручения Национальной премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold состоится в столичном концертном зале "Градский Холл" 15 июня.

На сцену выйдут отечественные звезды разных поколений, которые исполнят только главные хиты. В списке артистов Стас Костюшкин, Николай Басков, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Слава, Ольга Серябкина, группа "Зодчие", Денис Майданов и другие. Проведут премию телеведущий Игорь Прокопенко и мисс Вселенная Оксана Федорова.

Билеты продаются в кассах "Градский Холла" и онлайн на сайте концертного зала. Зрители, которые приобретут места в первых рядах, смогут поучаствовать в звездном after-party. Начало события в 19:00.

Ранее в Большом театре состоялась церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. В ней приняли участие исполнители из 10 стран.

