Музыканты из 10 стран приняли участие в V церемонии вручения премии BraVo

Фото: пресс-служба премии BraVo

V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo прошла на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Азия, Ближний Восток, Южная Америка, страны СНГ – география премии в этом году только увеличилась по сравнению с предыдущими. Поддержали мероприятие и Турция с Китаем, чьи исполнители подарили зрителям невероятные номера.

В числе почетных гостей по красной дорожке прошли Сергей Филин, Оксана Федорова, ЮрКисс, Яна Рудковская, ВладиМир, Мот, Владимир Кристовский, Константин Майор, Лаура Джугелия, Елена Крыгина, Даниил Берг, Александр Рогов, Константин Андрикопулос, Настасья Самбурская и другие звезды.

Задачи премии BraVo – развивать классическое искусство, делать его ближе к широкой аудитории и, конечно, знакомить публику с самыми яркими представителями классической сцены. В этом году драгоценные скрипичные ключи получили:

"Концертная/театральная площадка года" – "Дубай Опера"

"Открытие года" – Дарья Горожанко (Большой театр Белоруссии)

"Лучший классический мужской вокал" – Сергей Скороходов, солист Мариинского театра

"Лучший классический женский вокал" – Хибла Герзмава

"Оркестр года" – Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского

"Балет года" – "Танцемания" (Большой театр)

"Опера года" – "Борис Годунов"

"Мировая звезда" – Светлана Захарова

"Дирижер года" – маэстро Владимир Федосеев

"Композитор года" – Софья Губайдуллина

Специальная номинация "За поддержку классического искусства" – ПАО "Газпром"

Венгрия – Антал Залай (скрипка)

Казахстан – Азамат Желтыргузов (баритон)

Сербия – Катарина Мрвич (скрипка)

Венесуэла – Мигель Санчез, тромбон

Сирия – Миссак Багбудариан (дирижер)

Аргентина – Вероника Канхеми (сопрано)

Номинация "Исполнитель года из страны-партнера":Также особой награды от оргкомитета премии удостоился заслуженный артист ДНР, солист "Донбасс Оперы" Владислав Лысак.

В стенах Большого театра звучали самые знаменитые оперные партии и произведения классической инструментальной музыки. Традиционно в церемонии вручения BraVo приняли участие признанные звезды классической сцены. В этом году выступили солисты балета Сергей Полунин, Арсений Беляков и Светлана Захарова, солистка Измирского государственного симфонического оркестра скрипачка Шефика Кутлуер (Турция), лауреат премии BraVo-2022 сопрано Чжан Лей (КНР) и другие.

Ранее стало известно, что авторы из шести стран попали в шорт-лист номинантов Букеровской премии 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте награды. На странице премии указано, что произведения были отобраны из 134 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии в период с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года.