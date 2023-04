Объявлен шорт-лист Букеровской премии 2023 года

Фото: thebookerprizes.com

Авторы из шести стран попали в шорт-лист номинантов Букеровской премии 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте награды.

В список номинантов на премию попали:

писатель из Мексики Гуадалупе Неттель и его книга Still Born;

писатель из Кот-д`Ивуара, пишущий под псевдонимом Gauz, Патрик Арман-Гбак Бред с книгой Standing Heavy;

Ева Бальтазар из Испании с произведением Boulder;

Чхон Мен Кван из Южной Кореи с книгой Whale;

Мариз Конде из Франции и ее книга The Gospel According to the New World;

Георгий Господинов из Болгарии с произведением Time Shelter.

Отмечается, что произведение Still Born рассказывает о проблемах, связанных с материнством, а произведение Time Shelter предупреждает о том, как ностальгия может стать для общества как комфортным одеялом, так и большой проблемой.

Также уточняется, что роман Standing Heavy стал дебютом для писателя Патрика Арман-Гбак Бреда, а книга Boulder стала первым произведением, которое было написано на каталонском языке и попало в шорт-лист премии. В свою очередь, Мариз Конде стала самым пожилым номинантом, ей 89 лет, а книга The Gospel According to the New World стала ее последним романом.

На странице премии указано, что произведения были отобраны из 134 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023-го.

Имя победителя станет известно 23 мая, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов, часть из которых уйдет переводчику, отмечается на сайте.

Букеровскую премию вручают писателям с 1969 года. До 2014-го ее могли получить только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества, но после условия поменялись. В настоящее время авторам достаточно написать книгу на английском языке и официально опубликовать ее на территории Соединенного Королевства.

