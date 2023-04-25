Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Торжественная церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.

"Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками, и в преддверии этих торжественных событий мы по традиции вручаем государственные награды и награды правительства Москвы", – сказал мэр перед началом церемонии.

Собянин обратил внимание, что люди, собравшиеся в этот день в Белом зале, несмотря на профессиональную принадлежность к разным сферам, объединены любовью, творческим подходом и ответственностью к своему делу. Особенно важной мэр назвал любовь москвичей к своему городу и родине, в момент, когда они переживают серьезные испытания.

Однако, как пояснил Собянин, Москва достойно справляется с испытаниями, а ее сферы продолжают развиваться.

"Я уверен, что и в этой ситуации победим. Поздравляю вас с наградами, желаю в вашем лице всем москвичам мирного неба над головой, счастья, здоровья и успехов. Спасибо вам", – сказал он.

Во время церемонии артист драмы, ведущий мастер сцены Государственного академического театра имени Моссовета, народный артист Российской Федерации Евгений Стеблов был награжден за многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве". Артист драмы, ведущий мастер сцены Театра имени Моссовета Екатерина Гусева получила звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

Помимо этого, группу столичных жителей мэр поблагодарил за вклад в развитие системы социального партнерства в городе, организацию и проведение городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Им также вручили почетные правительственные грамоты и наградили знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет и ХХ лет.

Вместе с тем на церемонии вручили государственные награды РФ. Директор Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер был отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Инициативных жителей столицы также наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством", орденом Дружбы и медалью Луки Крымского. Заслуги москвичей были отмечены почетной грамотой и благодарностью президента России, почетными званиями "Заслуженный строитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации".

В феврале 2023 года мэр наградил лауреатов 2022 года в области физической культуры и спорта. Мероприятие состоялось в преддверии Дня зимних видов спорта. Премии получили 25 столичных спортсменов.

