"Тайны души": Михаил Швыдкой

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой окончил ГИТИС по специальности "Театроведение", завоевал авторитет в мире искусствоведения и какие бы посты ни занимал – никогда не переставал писать о театре. Уже и не сосчитать, сколько статей в академических и периодических изданиях вышло из-под его пера.

Даже находясь на высокопоставленных должностях, он никогда не боялся выходить на сцену и смело заявлял о вокальных данных. В 2011 году Швыдкой стал художественным руководителем первого в России негосударственного Театра мюзикла. Стоит ли говорить, что с появлением своего детища он не смог остаться в тени софитов.

О постановках, которые идут на сцене Московского театра мюзикла рассказывать бессмысленно. Это тот случай, когда нужно приходить и смотреть. Здесь идут спектакли, давно проверенные временем, как мюзикл нового поколения "Принцесса цирка" или рок-опера "Преступление и наказание", а также премьеры, которые не разочаровывают. В их числе романтическая комедия "Тест на любовь". Подробнее – в программе "Тайны души".

