"Тайны души": Игорь Угольников

Прежде чем начать съемку военного фильма, Игорь Угольников вместе со своей командой посещает могилы тех, о чьем подвиге пойдет речь в картине. Так было и перед началом работы над кинолентой "По зову сердца". Съемки военной драмы создателю фильма было важно начать именно 3 июля 2022 года. В этот день в 1941 году Иосиф Сталин, впервые с начала войны, обратился к народу с призывом спасать Отечество. Премьера четырехсерийной картины о московских ополченцах состоялась весной 2024 года. Ее впервые показали в Музее Победы на Поклонной горе.

Уже более 15 лет Игорь Угольников занимается съемками военных фильмов. Его участие в них не ограничивается продюсированием. Он является и автором идеи, и сценаристом, и режиссером. Иногда народный артист России выходит на съемочную площадку и в качестве актера.

"Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Девятаев", "Учености плоды", "По зову сердца" – эти художественные фильмы про Великую Отечественную войну отличаются от остальных. "Достойно, патриотично и без дешевой патетики", – именно так говорят зрители про картины, созданные Игорем Угольниковым.

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