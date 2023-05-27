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"Тайны души": Леонид Якубович – часть 2

"Тайны души": Леонид Якубович – часть 2

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Леонид Якубович окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Именно тогда, в студенческие годы, он увлекся сценой.

Якубович выступал в институтской команде "Клуб веселых и находчивых", снялся в нескольких фильмах и даже в знаменитом "Ералаше". А в 2020 году он вышел на сцену МХАТа имени Максима Горького в совершенно неожиданном образе – старца Никандра в спектакле "Лавр".

Подробнее – в программе "Тайны души".

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