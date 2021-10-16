"Тайны души": Нонна Гришаева

Мама Нонны Гришаевой, Маргарита Евгеньевна говорит, что "сначала ее дочь научилась петь и танцевать, а только потом – говорить и ходить". В свои четыре года Нонна уже умело пародировала всех певцов советской эстрады. Сегодня фильмография заслуженной актрисы России Нонны Гришаевой насчитывает множество картин. В России ее называют лучшей пародийной актрисой. Гришаева давно стала любимой теледивой.

Летом 2014-го года Нонна Гришаева была назначена на должность художественного руководителя Московского областного театра юного зрителя. С ее приходом подмосковный ТЮЗ ожил. Это заметили не только его сотрудники, но и зрители. В репертуаре появились новые спектакли, в графике – новые гастроли. Постановки для детей стали получать награды на лучших театральных премиях.

