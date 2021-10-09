"Мистические тайны кино": "Карнавал"

17 февраля 1982 года на экраны советских кинотеатров вышла музыкальная комедия Татьяны Лиозновой "Карнавал". Первой реакцией зрителей на эту премьеру стало удивление – "Как же так? Комедия от режиссера, создавшего легендарный сериал о Штирлице"? Такая кардинальная смена жанра просто не укладывалась в сознании.

Замечательные актеры, узнаваемые жизненные ситуации и пронзительная драма – очевидные составляющие зрительского признания "Карнавала" Татьяны Лиозновой. Но, как всегда, главный секрет успеха остался за кадром.

Какие мистические события и тайные знаки сопутствовали работе над фильмом? О чем никогда не говорили создатели всеми любимой картины и почему? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".