Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

01:00

"Мистические тайны кино": "Гардемарины, вперед!"

культура видео

В 1987 году страну захлестнули перемены. Стремительно менялась и жизнь советских граждан, и кино, которое снимали. Кинотеатры заполонили обличительные социальные драмы – "Маленькая Вера", "Интердевочка", "Игла". На экраны вышел и исторический телесериал "Гардемарины, вперед!". В формат нового времени он откровенно не вписывался.

Ни до, ни после в СССР, а затем в России аналогичных фильмов, имевших столь оглушительный успех, не было. Критики до сих пор ломают голову над секретом феноменальной популярности "Гардемаринов". И это далеко не единственная загадка.

Создатели фильма признаются, что с таким обилием мистических обстоятельств и необъяснимых явлений на съемках им не приходилось сталкиваться никогда. Для кого "Гардемарины" стали роковым проклятием? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".

Читайте также

Программа: Мистические тайны кино
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать