"Мистические тайны кино": "Гардемарины, вперед!"

В 1987 году страну захлестнули перемены. Стремительно менялась и жизнь советских граждан, и кино, которое снимали. Кинотеатры заполонили обличительные социальные драмы – "Маленькая Вера", "Интердевочка", "Игла". На экраны вышел и исторический телесериал "Гардемарины, вперед!". В формат нового времени он откровенно не вписывался.

Ни до, ни после в СССР, а затем в России аналогичных фильмов, имевших столь оглушительный успех, не было. Критики до сих пор ломают голову над секретом феноменальной популярности "Гардемаринов". И это далеко не единственная загадка.

Создатели фильма признаются, что с таким обилием мистических обстоятельств и необъяснимых явлений на съемках им не приходилось сталкиваться никогда. Для кого "Гардемарины" стали роковым проклятием? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".