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20 марта, 14:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Тени исчезают в полдень"

"Звезды советского экрана": "Тени исчезают в полдень"

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Август 1987 года. По телевизору снова крутят многосерийный фильм "Тени исчезают в полдень" и зрители по всей стране приникают к экранам, а журнал "Советский экран" поместил в свежем номере интервью с режиссерами этого сериала.

Валерий Усков и Владимир Краснопольский рассказали поклонникам о том, как в начале 70-х годов прошлого века они снимали "Тени исчезают в полдень". Захар Большаков, Устин и Пистимея Морозовы, Стеша, Марья, Фрол – за годы, прошедшие с момента премьеры фильма для многих эти герои стали почти родными.

Как чья-то сломанная нога помогла режиссерам найти актера на главную роль в фильме "Тени исчезают в полдень"? Почему роль злодейки Пистимеи стала причиной психического расстройства у актрисы Александры Завьяловой? Как съемки в фильме "Тени исчезают в полдень" чуть не сорвали свадьбу актера Анатолия Шаляпина? И почему Элеонора Шашкова полфильма ходит в платке?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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