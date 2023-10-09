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09 октября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": фильмы "А если это любовь?" и "Стакан воды"

"Звезды советского экрана": фильмы "А если это любовь?" и "Стакан воды"

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Декабрь 1984 года. Переминаясь с ноги на ногу от холода, советские граждане толпятся у киосков "Союзпечать" в очереди за свежим выпуском журнала "Советский экран". После очередного телепоказа фильма "Стакан воды" в редакцию полетели письма – особо въедливые зрители упрекали кинематографистов в исторической неточности на экране.

Главный журнал страны о кино предложил читателям обсудить важность точности на экране в статье "Его величество костюм". Не менее любопытной была и соседняя страница. Для обсуждения темы "Эти непростые подростки" киноманам предложили вспомнить самую пронзительную картину о первом чувстве "А если это любовь?"

Какую секретную формулу успеха изобрел режиссер Иван Пырьев? Почему на главную роль в фильме "А если это любовь?" не утвердили Евгения Жарикова? Почему Алла Демидова так и не посмотрела фильм "Стакан воды"? И какой злой рок преследовал Кирилла Лаврова?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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