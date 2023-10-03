Россияне рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть осенью

Фото: кадр из фильма "Брат 2"; режиссер – Алексей Балабанов; производство – "Союз-Видео"

Россияне признались, что больше всего ценят в осенних фильмах тепло и уют (48,5%). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса сервиса Movix.

Выяснилось, что комфортная атмосфера больше важна для женщин (58%), чем для мужчин (38%). При этом 46,6% отметили, что во время просмотров фильмов осенью они хотят получить как можно больше позитивных эмоций. Порефлексировать любят 17,4%. На заряд энергии и мотивации рассчитывают 15% участников опроса, а 10,6% предпочитают погрустить.

Наиболее популярными жанрами оказались фэнтези и научная фантастика (38,6%), боевики и приключения (34,6%), а также ужасы и триллеры (33,8%).

Россияне перечислили фильмы, которые любят пересматривать осенью. В их числе были названы:

драма "Брат 2";

драма "Достучаться до небес";

комедия "Мальчишник в Вегасе";

мелодрама "Сладкий ноябрь";

фэнтези "Практическая магия".

Ранее специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) составили список фильмов и песен, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой.

В него были включены фильмы "Брат", "Бриллиантовая рука", "Ирония судьбы", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "Москва слезам не верит". Кроме того, в список вошли относительно новые киноленты "Т-34", сериал "Бригада", "Чебурашка", "Брат 2", "Движение вверх".

В рейтинге песен лидирующую позицию заняла "Катюша".



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