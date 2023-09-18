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18 сентября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": киножурнал "Фитиль"

"Звезды советского экрана": киножурнал "Фитиль"

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"Фитиль разгорелся!". Статья с таким многообещающим названием вышла в майском номере журнала "Советский экран" 1964 года.

Киножурнал "Фитиль" выпустил не привычный всем ежемесячный короткий сюжет, а полнометражный сатирический фильм, и он уже идет в кинотеатрах. Те зрители, которые посмотрели комедию, были в восторге. Остальные ждут, что смеяться придется безостановочно.

Как за три страницы текста купить автомобиль "Жигули"? За что Аркадий Арканов обиделся на Михалкова? Почему Георгий Вицин отказался сниматься в "Фитиле" у Леонида Гайдая? По какой причине авторам киножурнала многое сходило с рук? Зачем Евгений Леонов читал монолог из "Фитиля" милиционерам? И за что Гайдай недолюбливал "Фитиль"?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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