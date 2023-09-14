"Звезды советского экрана": "Королевство кривых зеркал"

Весна 1963 года была обычной для страны – нефтяники добывали черное золото, шахтеры выдавали на-гора уголь, металлурги плавили сталь. А кинематографисты снимали жизнеутверждающие фильмы, в том числе и для молодого поколения.

Одним из самых кассовых режиссеров страны за прошедший сезон в очередной раз признали главного сказочника СССР Александр Роу. И вот, в свежем номере журнала "Светский экран" напечатали репортаж со съемочной площадки в Крыму, где он работает над новой картиной под названием "Королевство кривых зеркал".

В какую актрису был влюблен автор "Королевства кривых зеркал"? Кому он посвятил эту сказку? Как африканская принцесса пожелала стать женой режиссера Александра Роу? В чем истинная причина того, что Георгий Милляр играл в фильмах Роу по несколько ролей? Почему красавица Лидия Вертинская не стала кинозвездой? И по какой причине граждане СССР захлопывали двери перед носом актера, сыгравшим Нушрока из "Королевства кривых зеркал"?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".