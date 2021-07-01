"Звезды советского экрана": легендарные фильмы Григория Александрова

В феврале 1984 года гражданам СССР хотелось отвлечься от морозов, коротких мрачных зимних дней и авитаминоза, а потому они с особым нетерпением ждали выхода свежего номера журнала "Советский экран". Когда он появился, его раскупили мгновенно.

Наряду с заметками о новинках кино читатели увидели трогательную статью-воспоминание о легендарном режиссере Григории Александрове. Он много лет ничего не снимал, но его оптимистичные комедии с неизменной Любовью Орловой все знали наизусть.

Что по требованию Александрова пришлось изменить в своей внешности Любови Орловой? Во время каких съемок она покалечилась? И почему с актрисой отказывались работать шоферы? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".