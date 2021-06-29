У памятника "Рабочий и колхозница" 1 июля пройдут бесплатные экскурсии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатные экскурсии, посвященные жизни и творчеству советского скульптора Веры Мухиной и созданному ею монументу "Рабочий и колхозница", пройдут первого июля на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.
"Гости смогут познакомиться с историей и идеей легендарного монумента "Рабочий и колхозница". Уличные экскурсии пройдут по предварительной регистрации с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.
Начнутся экскурсии возле павильона "Рабочий и колхозница" в 18:00, 19:00 и 20:00. Продолжительность одной составит 40 минут.
Ранее экспозиция исторической военной автомобильной техники "Дороги войны. Дороги победы" открылась на уличной площадке Музея Гаража особого назначения ФСО России у павильона № 53 на ВДНХ.
Москвичи и гости столицы смогли увидеть образцы техники, в числе которых многоцелевая легковая машина повышенной проходимости ГАЗ-61, ГАЗ М-1, полугусеничный грузовик ЗИС-42, ГАЗ-ММ и другие.
Экскурсия по выставке "Мечта москвича"
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