У памятника "Рабочий и колхозница" 1 июля пройдут бесплатные экскурсии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатные экскурсии, посвященные жизни и творчеству советского скульптора Веры Мухиной и созданному ею монументу "Рабочий и колхозница", пройдут первого июля на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

"Гости смогут познакомиться с историей и идеей легендарного монумента "Рабочий и колхозница". Уличные экскурсии пройдут по предварительной регистрации с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Начнутся экскурсии возле павильона "Рабочий и колхозница" в 18:00, 19:00 и 20:00. Продолжительность одной составит 40 минут.

Ранее экспозиция исторической военной автомобильной техники "Дороги войны. Дороги победы" открылась на уличной площадке Музея Гаража особого назначения ФСО России у павильона № 53 на ВДНХ.

Москвичи и гости столицы смогли увидеть образцы техники, в числе которых многоцелевая легковая машина повышенной проходимости ГАЗ-61, ГАЗ М-1, полугусеничный грузовик ЗИС-42, ГАЗ-ММ и другие.