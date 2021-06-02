"Звезды советского экрана": Лариса Долина в кино

Вместо элегантного вечернего платья – кольчуга, в руках острый меч. Редкое фото Ларисы Долиной без микрофона на обложке выпуска журнала "Советский экран" в марте 1989 года приковало взгляды к витринам киосков "Союзпечать" всех тех, кто одновременно являлся меломаном и любителем кино.

Ее голосом пели Екатерина Васильева, Любовь Полищук, Александра Яковлева, Наталья Гундарева. А иногда и сама Долина оказывалась по ту сторону экрана. В каком фильме Ларису Долину невозможно узнать? Как интересы двух вокалисток столкнулись в мюзикле "31 июня"? И кто из героев картины "Чародеи" запел голосом Долиной? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".